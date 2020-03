De grande contratação a possível moeda de troca

Embora Griezmann não seja uma completa decepção no Barcelona, é verdade que se esperava muito mais do francês. Com o barcelonismo desencantado, há quem diga que ele possa se tornar moeda de troca no verão.

Segundo o diário 'Olé', o Barça não dificultaria a saída do atacante desde que recebesse uma oferta de, no mínimo, 100 milhões de euros.

O elenco do Barça precisa passar por uma renovação, e a para efetuar as mudanças é preciso fazer caixa, sacrificando pelo caminho uma das contratações mais caras da sua história.

De acordo com o jornal 'Sport', existe a possibilidade de que Griezmann seja usado como moeda de troca com outra equipe, o que nos leva imediatamente a pensar em Neymar.