De Haaland a Giovanni Reyna: Borussia blinda outra jóia

Borussia aposta na juventude. O clube alemão já venceu a corrida por Haaland, sendo uma contratação de rendimento imediato e de futuro muito promissor.

Ao lado do norueguês, a aposta é para um jogador de 17 anos que encontrou um lugar no time principal e já atuou com Haaland.

Trata-se de Giovanni Reyna, um jogador nascido nos Estados Unidos que atua aberto como meia ofensivo. Em seu primeiro grande ano de carreira, marcou nove gols e duas assistências entre o Sub-19 e o time principal.

De acordo com 'Mundo Deportivo', o Borussia Dortmund oferecerá a ele uma prorrogação do contrato até 2023 e um aumento no salário.

Reyna já conseguiu estrear na Liga dos Campeões e dar um passe para o gol, além disso, tem o recorde de jogador mais jovem dos Estados Unidos a atuar na Bundesliga.