De Hazard a Hazard: "Se ele estiver a 100%, Eden é de outro planeta"

Ser irmão de Eden Hazard subtrai uma porcentagem de objetividade de qualquer juizo de valor, mas também oferece uma proximidade que permite que se conheça mais profundamente o jogador. A partir dessa posição, Kylian, um dos irmãos mais novos do jogador do Real Madrid, afirmou que o melhor de suas chuteiras ainda está por vir.

Em 'Le Derniere Heure' ele defendeu que, nessas onze rodadas, ele pode apresentar um nível espetacular devido à sua boa estrutura. "Se ele estiver a 100%, Eden é de outro planeta. Ele será o melhor em cada time. Se puder mostrar suas qualidades, todo mundo dirá 'uau!'", Disse o jogador do Cercle Brugge.

O fato de se duvidar do nível que o belga pode oferecer é algo que ele já experimentou em Stamford Bridge, como Kylian lembrou: "Durante sua primeira temporada no Chelsea, as pessoas também se perguntavam qual era o nível dele. E no final acabou como um dos melhores jogadores da Premier League".

De qualquer forma, seja neste trecho final da competição ou já no próximo ano, o terceiro dos Hazard está convencido de que ele triunfará com a camisa do Real Madrid. "Você já o conhece, só espere a competião voltar. Que ele teve uma primeira temporada difícil no Real? Ele ainda tem tempo. Este não é o seu último ano na equipe", concluiu Kylian.