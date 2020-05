De Jong está de volta à Espanha

O coronavírus forçou toda a competição a parar. Quando o COVID-19 entrou em ação, alguns jogadores estrangeiros optaram por fazer as malas e passar a contenção em suas casas. Frenkie de Jong era um deles.

No Barça, eles estavam preocupados. De Jong e Braithwaite estavam fora de Barcelona e no Barça eles temiam que seus retornos fossem complicados.

Mas De Jong já está na Espanha. Nesta segunda-feira, ele desembarcou em Barcelona, ​​pronto para ingressar no treinamento quando Barcelona achar necessário.

O clube culé respira aliviado. Em teoria, De Jong era quem mais complicaria, já que seu voo veio da Holanda, fora da Espanha, mas não de Braithwaite, que passou no confinamento em Madri.

Segundo o 'AS', Braithwaite também estaria a caminho de Barcelona. Espera-se que chegue nas próximas horas.

Ainda não está claro quando o treinamento começará. A partir de terça-feira, as instalações serão desativadas e, de acordo com o que foi publicado por essa fonte, no Barça planejam voltar ao gramado nesta sexta-feira, 8 de maio ou na próxima segunda-feira, 11.