De lenda para lenda: a mensagem de Messi após a cirurgia de Maradona

Diego Armando Maradona encontra-se no hospital para se recuperar da intervenção cirúrgica a que foi submetido. Muitos foram os que enviaram seus melhores votos para 'Dieguito'.

O argentino Leo Messi usou suas redes sociais para mandar uma mensagem para Maradona. "Diego, toda a força do mundo", escreveu o camisa 10 do Barça.

"Minha família e eu queremos te ver bem o mais rápido possível. Um abraço de coração", concluiu o atacante argentino.

Junto com essas palavras, uma foto de Leo Messi com Diego Armando Maradona. Porque o argentino é um grande amigo do agora treinador do Gimnasia y Esgrima.

Toda a Argentina, e o mundo do futebol em geral, está de olho no estado de saúde de Maradona. Sua operação foi um sucesso e agora todos estão rezando para que ele se recupere o mais rápido possível.