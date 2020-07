"De Ligt fez bem em ir a Juventus, no Barça não teria avançado"

De Ligt chegou a Juve na última janela de verão. Tinha muitas equipes a disposição, entre elas o Barcelona. Mas o jogador optou pela Juventus.

E após uma temporada com altos e baixos, Michel Santoni acredita que De Ligt pode estar satisfeito com a decisão tomada. "As vezes esquecemos que ele tem apenas 20 anos. Seu início foi estranho, mas agora já é titular. A relação entre Juventus e De Ligt traz vantagens para ambos, mas do que se fosse no Barcelona", disse ao 'AS'.

"Na Holanda, continuam vendo o Barcelona como se fosse Valhalla, mas a Juventus é melhor para o desenvolvimento de De Ligt. No Camp Nou não teria evoluido", destacou.

O treinador acredita que graças a Juve, o zagueiro melhorou: "Agora está aprendendo outra forma de defender totalmente nova. Se transformou em um zagueiro completo. Está ganhando o lugar de jogadores como Bonucci ou Chiellini", concluiu.