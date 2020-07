De Ligt letal: o zagueiro que já tem 19 gols em equipes principais!

Na atual temporada, Matthijs de Ligt desembarcou na Juventus, em Turim, depois de brilhar no Ajax. Apesar de ter apenas 20 anos, o zagueiro holandês deixou o clube de sua vida com 117 jogos oficiais e 13 gols.

Depois de deixar Amsterdã, o internacional da Holanda começou a jogar no futebol italiano, conseguindo se adaptar às mil maravilhas ao ritmo frenético da competição nas mãos de uma Juve na qual, como esperado, essa luz ainda não se extinguiu.

Bem longe de se extinguir. De Ligt não faz nada além de brilhar, como demonstrado no jogo contra a Udinese na rodada 35 do Campeonato Italiano, um bom chute rasteiro que apareceu como um míssil instalado no canto do gol de Musso.

Um novo gol que aumenta para 19 os gols oficiais que o jovem De Ligt conseguiu marcar em uma equipe principal, ou seja, se somarmos todos os seus gols marcados na Eredivisie (8), KNVB Beker (2), Liga dos Campeões (2), Serie A (4), Liga das Nações da UEFA (1) e qualificação para a Eurocopa (1). Contudo, o ProFootballDB, o laboratório de dados do BeSoccer, contabiliza um gol a menos.

Dados de pontuação que são particularmente impressionantes se levarmos em conta que o de Leiderdorp desempenha um papel de defesa central, uma posição fora do comum, permite que ele desfrute plenamente de seu papel de goleador. De fato, um jogador de pontuação central provou do mesmo sabor que o próprio Sergio Ramos.