De Ligt, positivo para COVID-19

Más notícias para Andrea Pirlo antes do jogo contra o Sassuolo. De Ligt deu positivo para coronavírus na última rodada de testes realizados na equipe da Juventus. Ele teve de se isolar e assim permanecerá até que supere a doença e o teste dê negativo duas vezes.

Respeitando todas as medidas sanitárias, a expectativa é de que não haja problemas para disputar a Serie A neste domingo. A entidade 'bianconera' apenas especificou na sua escrita que o zagueiro está com COVID-19 e não mencionou os seus companheiros de equipe, pelo que se entende que todos estão livres do vírus.

“A Juventus anuncia que, durante os controles previstos no atual protocolo, o jogador Matthijs De Ligt foi positivo para COVID-19. O jogador já foi colocado em confinamento solitário”, diz o comunicado, publicado no site oficial do clube.

Isso também é um golpe para De Ligt, que não está conseguindo brilhar tanto na Itália quanto na Holanda. Esta é sua segunda temporada como jogador da Juventus e, com uma semana ou mais de reserva pelo coronavírus, ele terá que se concentrar em voltar com tudo