De Ligt volta aos treinos da Juventus antes de duelo contra o Cagliari

Após sete jogos, a Juventus soma 13 pontos e ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Italiano. Com o fim da data Fifa, o time de Pirlo volta a campo neste sábado.

O adversário desta oitava rodada é um Cagliari que tem 10 pontos e está no meio da classificação. Para receber os sardos, o time de Turim poderá contar com o retorno de De Ligt.

Após três meses da cirurgia realizada em seu ombro direito, o zagueiro foi reitegrado ao grupo e já participa normalmente dos treinamentos.

Confira no vídeo acima as atividades da Juventus realizadas sob as ordens do técnico Andrea Pirlo às vésperas do jogo contra o Cagliari.