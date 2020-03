De MVP da Copa do Mundo a descartado para o 'Clásico'

James Rodríguez tem um papel cada vez menos importante no Real Madrid. EFE/ Juanjo Martin

Parece que a passagem de James Rodriguez no Real Madrid não tem um futuro promissor. Zinedine Zidane contou com ele no início da temporada, mas o colombiano participou de apenas de 13 jogos nesta temporada e o técnico francês o deixou de fora da lista para o 'Clásico' deste domingo.