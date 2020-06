De não ter dinheiro para comprar uma camisa de Solskjaer... a ser treinado por ele!

Com a necessidade de incorporar um atacante, o Manchester United contratou Ighalo em janeiro. O atacante veio do Shenghai Shenhua, da China. Dois meses atrás, com a crise do coronavírus, ele teve tempo de revisar seus primeiros meses em Old Trafford.

Ighalo reconheceu que sempre apoiou os 'red devils'. "Toda vez que o United jogava, eu ia com meus irmãos. Agora as pessoas assistem a mim e o time. Existe uma grande base de fãs - na Nigéria - e agora está crescendo", reconheceu ele no site oficial do clube.

O atacante, que posou no passado com uma camisa de seu atual treinador, Solskjaer, da temporada 2005-06, revelou que "ele não tinha dinheiro" para colocar o nome na parte de trás.

Quando Odion visitou Old Trafford pela primeira vez em 2013, na época como jogador do Watford, uma sensação percorreu seu corpo: "Este é o estádio que vi em casa quando era pequeno e agora estou jogando contra eles".

Ighalo conquistou os fãs 'red devils' nos primeiros meses na cidade. Também com base em gols: ele já tem quatro gols em oito jogos.

O nigeriano também mostrou comprometimento, agora que o United quer renová-lo: "Minha renovação? Seria egoísta falar sobre isso no meio de uma crise de saúde".