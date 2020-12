De olho em Palmeiras e Porto, Hulk se despede do futebol chinês

Nesta segunda-feira (07), o atacante Hulk encerrou oficialmente sua passagem pelo futebol chinês e se despediu dos torcedores do Shanghai SIPG através de uma publicação no Instagram. Agora, livre no mercado, o atacante de 34 anos mira um retorno ao Porto, de Portugal, ou finalmente defender as cores do Palmeiras, seu clube de coração.

Hulk chegou ao Shanghai SIPG em 2016, onde fez um total de 145 partidas, marcou 76 gols e conquistou títulos importantes, como a Superliga e a Supercopa da China. O brasileiro tinha contrato com o clube até dezembro deste ano, mas com a eliminação da equipe na AFC Champions League, após derrota para o Vissel Kobe por 2 a 0, o atacante se despediu oficialmente do futebol chinês.

“Hoje um dia tão importante quanto ao que me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai SIPG, time que fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de 4 anos sou muito grato aos torcedores que me receberam muito bem”, escreveu o jogador em sua conta no Instagram. “Sigo minha trajetória, com uma bagagem profissional a qual muito me orgulho! Meu agradecimento de todo coração a família Shanghai SIPG!”.

Agora que está sem clube, o atacante será um dos alvos badalados no mercado, inclusive no brasileiro. De acordo com informações apuradas pela Goal, Hulk recebeu sondagens financeiramente vantajosas de clubes como Inter Miami e Zenit, mas sua preferência é por Palmeiras e Porto.

Hulk é torcedor declarado do Alviverde paulista, já acompanhou jogos da equipe do Allianz Parque e já foi especulado no clube algumas vezes. Agora, essa será uma grande oportunidade do jogador finalmente defender as cores de seu clube de coração, mesmo que para isso ele tenha que abrir mão de um bom dinheiro.

No Shanghai SIPG, o brasileiro recebia um salário de 16 milhões de euros por temporada, algo em torno de R$ 8,2 milhões na cotação atual, valores inviáveis para qualquer clube do Brasil.

Nos bastidores da Academia de Futebol, o atacante é visto como um trunfo para potencializar a futura candidatura à presidência de Leila Pereira, que vai contar em 2021 com o apoio do atual mandatário Maurício Galiotte. A dona da patrocinadora Crefisa estaria disposta a oferecer um salário de até R$ 25 milhões por ano para o jogador.

Já o Porto, clube pelo qual Hulk atuou entre 2008 e 2012, pesa o fato de o jogador ter grande carinho e admiração da torcida e sua boa relação com o presidente Pinto da Costa, que, por sua vez, aceitaria pagar no máximo 2 milhões de euros líquidos por temporada.

Ainda não existe nada concreto sobre o futuro de Hulk, mas certamente ele será uma das figurinhas carimbadas nos noticiários do mercado da bola a partir das próximas semanas.