De olho no mercado interno, Palmeiras avalia Breno, do Juventude

O Palmeiras passou a analisar nas últimas horas de forma mais efetiva pelo menos três nomes do mercado nacional para o ataque. A 'Goal' apurou que Breno, do Juventude, é uma das opções mais bem avaliadas neste momento pelo Verdão, que não teve sucesso na investida pelo uruguaio Ignacio "Colo" Ramírez, do Liverpool Montevideo. Há também uma procura por um jogador para reforçar o meio-campo.

Vice-artilheiro da Série B do Brasileirão, com nove gols, o atacante do clube gaúcho esteve recentemente na mira do Atlético-MG, que, no fim, avançou para contratar o chileno Eduardo Vargas, ex-Tigres, do México.

Revelado pelo Joinville, Breno, de 24 anos, precisou ser emprestado duas vezes antes de encontrar a melhor forma no Juventude, com quem tem contrato até 2022: passou por Figueirense, em 2019, e rapidamente Athletico Paranaense, no primeiro semestre de 2020.

Ignacio 'Colo' Ramírez, do Liverpool Montevideo, foi procurado pelo Verdão na reta final do mercado de transferência de jogadores que estão fora do Brasil, que, vale lembrar, fechou na segunda-feira (9). As conversas foram encerradas por causa do alto valor do negócio: 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Do futebol estrangeiro, o Palmeiras teve como reforço os zagueiro Alan Empereur, do Verona, e Benjamín Kuscevic, da Universidad Católica - além, claro, do técnico português Abel Ferreira.