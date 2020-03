De Paris a Munique?

Seu relacionamento com o Paris Saint-Germain termina no final da temporada e em meados de março ainda não se sabe onde Thomas Meunier jogará na próxima temporada.

O lateral belga, que desembarcaria a custo zero em qualquer clube, é uma das peças mais cobiçadas do mercado e está na agenda de muitas grandes equipes.

O último a se juntar a essa lista de pretendentes seria o Borussia Dortmund. Algo que parece ter alertado um Bayern que passou meses com o jogador do PSG em seu radar.

Portanto, como indicado por 'Goal', a equipe decidiu dar um passo à frente e tentará a qualquer preço contratar o internacional da Bélgica para a próxima temporada.

As informações indicam que a decisão do Bayern seria motivada em parte pela confiança que o técnico Hans-Dieter Flick teria em um Meunier que também pode atuar em diferentes posições no lado direito.