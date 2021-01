De Paul, um dos desejos de Klopp para 2021

Recentemente, Jürgen Klopp afirmou imaginar uma janela de transferências de janeiro sem contratações para o Liverpool - confira sua projeção no vídeo acima. No entanto, o cube não deixa de observar as oportunidades do mercado.

Segundo 'The Sun', Rodrigo De Paul é um dos nomes que agradam ao treinador. Com passagens por Valencia e Racing, o meio-campista argentino da Udinese seria um dos investimentos desejados pelo alemão para 2021.

A informação do jornal britânico destaca que a qualidade com a bola e as características físicas do jogador de 26 anos são os pontos que mais chamam a atenção do comandante do Liverpool.

Além disso, a publicação afirma que haveria concorrentes para essa tentativa de contratação, já que clubes como Leeds United e Inter de Milão também estariam interessados.

Mesmo que os planos do clube inglês realmente sejam de manter o elenco neste início de ano, o meia também poderia ser buscado nas próximas aberturas do mercado.