De Porto, Atalanta ou Lazio, a Bayern, Liverpool ou City: o que significa ser segundo do grupo

O Barça estava impecável na Liga dos Campeões - cinco vitórias em cinco jogos - até a chegada da Juventus, que se vingou da partida de ida em Turim graças aos gols de McKennie e Cristiano (3 a 0).

A equipe do Barça tinha diferentes opções para passar às oitavas de final como o líder do grupo, mas comprometeu a sua posição e no final passou em segundo, o que gera mais preocupação.

Quais times a equipe de Koeman pode enfrentar? Por si só, ele não enfrentará clubes espanhóis. O Sevilla terminou em segundo lugar, enquanto o Atlético de Madrid e o Real Madrid procuram se classificar para a próxima fase.

De resto, são cinco equipes que são potenciais adversários no mata-mata. São eles o Bayern, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Borussia Dortmund, cabeças de chave para o sorteio por serem os primeiros do grupo.

A Juve não pode ser enfrentada porque o Barça já competiu com ela. Em relação ao PSG, a equipa parisiense aguarda a resolução do jogo adiado com o Istambul.

E como a história mudou em um curto período de tempo. A equipe do Barça deixou de ser capaz de ter um confronto menos complicado para estar prestes a cruzar com um 'osso duro de roer'. Do Porto, Atalanta, Ajax ou Lazio ao Bayern, Liverpool ou City. É o que acontece por ser o segundo no grupo.