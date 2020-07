De prometer vaga na Champions a estar perto do rebaixamento

Ser cauteloso e modesto é o ideal nesses tempos, especialmente se você é uma figura pública, pois o histórico da mídia é sempre bastante cruel. Algo que David Gold está sentindo na pele e que, infelizmente, os fãs do West Ham estão sofrendo.

Como lembrado pelo 'Daily Mail', em 2016, o co-proprietário da equipe de Londres estabeleceu uma meta muito alta depois que sua equipe conseguiu se qualificar para a Liga Europa.

"Não há razão para não pensar em jogar a Liga dos Campeões daqui a cinco anos", disse ele. Uma frase forte que, apenas cinco anos depois, se voltou completamente contra ele mesmo.

E é que o West Ham, depois desse tempo, não apenas deixou de lutar pela competição continental máxima, mas nesta quinta-feira eles jogam uma 'final' contra o Watford para evitar o rebaixamento para a Championship.

A equipe agora liderada por David Moyes chega ao jogo com uma vantagem de três pontos sobre as vagas do rebaixamento e está igual em pontos com seu rival da partida de tal dia.

Um duelo pelo qual o técnico escocês deixou outra frase para se lembrar em referência ao que Gold disse há cinco anos: "Chegou a hora de prometer menos e dar mais". Resta ver se seus pupilos aplicam essa teoria no gramado.