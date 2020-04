De Ronaldinho a Joao Félix, as referências do filho de Maldini

Foi isso que o terceiro Maldini da saga falou em entrevista ao site do Milan. Ele revelou quem é seu ídolo e com quem ele gostaria de se parecer.

O meia revelou que Ronaldinho é o jogador que marcou sua infância. Aquele gaúcho que surpreendeu Barcelona quando o filho de Paolo Maldini tinha apenas cinco ou seis anos.

Ele, hoje com 18 anos, também falou do presente, quando vive justamente o início da chegada aos profissionais. Antes da parada causada pelo coronavírus, fez sua estreia com o time principal em 7 de março, na vitória por 5 a 0 contra o Brescia pela Serie A.

Poucos dias depois, foi confirmado que havia contraído o coronavírus, assim como seu pai. Recuperado, também foi questionado em qual jogador ele gostaria de se ver refletido. Sem precisar pensar duas vezes, Daniel Maldini respondeu que esse atleta é João Félix.

O jovem talento português assinou há quase um ano em contratação recorde do Atlético de Madrid, iniciando um caminho que qualquer promessa, como Maldini, desejam ter entrar no elite do futebol.