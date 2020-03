De Rossi, futuro treinador da Roma?

Embora em 6 de janeiro ele tenha encerrado uma longa carreira nos gramados de futebol, o futebol ainda seduz Daniele de Rossi.

O lendário ex-jogador italiano, depois de se aposentar, quer permanecer ligado ao esporte que lhe deu tudo e agora busca iniciar uma carreira nos bancos.

De Rossi poderá obter a licença para dirigir um clube no próximo mês de abril e, nesse caso, parece que ele voltará a que era sua casa por quase toda a sua carreira.

Conforme indicado pelo 'Corriere dello Sport', o italiano pode chegar no final da temporada no comando da equipe Primavera (sub 19) de sua amada Roma.

O atual treinador é seu pai, Alberto de Rossi, que iria às categorias inferiores e deixaria o posto ao seu filho Daniele.

Sua chegada, como as informações indicam, seria vista com bons olhos por Dan Friedkin, proprietário do clube, que considera positivo que as lendas do time estejam ligadas a ele.