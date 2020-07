De Rossi quer voltar ao Boca Juniors, agora como técnico

Daniele de Rossi não conseguiu criar raízes no Boca Juniors. O italiano surpreendeu com a contratação pelo time argentino, mas acabou saindo com poucos jogos disputados para se aposentar permanentemente.

Evidentemente, o ex-internacional italiano adorou a experiência. Ele conversou em 'La Nación' do 'Xeneize' e apresentou sua candidatura a voltar como treinador em breve.

"Tenho em mente a ideia de retornar como técnico do Boca, sim ou sim. No dia em que assinei a rescisão, estava no escritório da La Bombonera e, de repente, levantei a cabeça e a taça da Copa Libertadores estava lá, em uma vitrine. E eu disse a mim mesmo: 'Eu não deixei o que poderia deixar como jogador de futebol, não deixei nada, é por isso que quero voltar como treinador porque este clube está no meu coração", disse De Rossi.

O italiano esclareceu que ele sempre se sentia como se estivesse na Itália: "Voltei dos treinos e quando fiz uma turnê em Figueroa Alcorta, senti como se estivesse em casa. Estava no lugar certo, mas na hora errada".

Para concluir, De Rossi garantiu que não se sentia parte do título do Boca no campeonato: "O título foi conquistado por meus companheiros no campo e fiquei muito feliz por eles. Me senti parte desse grupo, também me sinto parte desse grupo, mas eu não fiz muito".

"Um jogador como eu, que sempre foi o protagonista, um líder, uma peça importante, que jogou 1.000 jogos, não vai estufar o peito por um título que ganhou com unhas e dentes com meus companheiros de equipe. Não seria justo, seria desrespeitoso com eles", concluiu o ex-jogador.