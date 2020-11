De saída da China, Hulk tem preferência por Palmeiras e Porto

De saída do Shanghai SIPG, com quem tem contrato apenas até dezembro deste ano, Hulk já é um dos grandes alvos do mercado. A Goal apurou o brasileiro, apesar das sondagens financeiramente mais vantajosas dos Estados Unidos e da Rússia, tem neste momento a preferência por Palmeiras e Porto.

Dono atualmente de um salário de 16 milhões de euros (R$ 101 milhões) por temporada, o veterano atacante está pronto para abrir mão de muito dinheiro para deixar a China, visto ainda que, recentemente, a federação local estabeleceu um teto para os ordenados: no máximo 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) por temporada.

Aos 34 anos, Hulk entrou nos últimos dias na mira dos milionários Inter Miami e Zenit, onde atuou antes de rumar para o futebol chinês, mas revelou algumas vezes, em conversas com pessoas próximas, que gostaria de voltar a morar em São Paulo ou no Porto. Há uma forte ligação emocional e profissional com as duas cidades.

Torcedor do Palmeiras, Hulk passou a mesma paixão para os filhos, um fator que pode vir a ter peso na decisão. A favor do Verdão está também a longa amizade do atacante com o coordenador das categorias de base João Paulo Sampaio. Ambos trabalharam juntos no Vitória.

Nos bastidores da Academia de Futebol, o atual camisa 10 do Shanghai SIPG é visto como um trunfo para potencializar a futura candidatura à presidência de Leila Pereira, que vai contar em 2021 com o apoio do atual mandatário Maurício Galiotte. A dona da patrocinadora Crefisa estaria disposto a oferecer um salário de até 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) por ano para o jogador.

Do lado do Porto, onde jogou entre 2008 e 2012 e atingiu a idolatria, Hulk tem muito carinho e admiração pelo histórico presidente Pinto da Costa, que, por sua vez, aceitaria pagar no máximo 2 milhões de euros limpos (quase R$ 13 milhões) por temporada - o que, em Portugal, acaba por ser 3 milhões de euros brutos (R$ 19 milhões), tendo em vista os elevados impostos no país, que, vale reforçar, oferece benefícios fiscais para antigos residentes (Programa Regressar).

Já numa visão técnica e tática, o atacante brasileiro voltaria aos dragões, com o aval do treinador Sérgio Conceição, para eventualmente suprir a provável saída do maliano Moussa Marega, que, segunda a imprensa portuguesa, sonha com a Premier League e não deve aceitar a renovação de contrato - vínculo termina em junho de 2021.

Datas de abertura do mercado têm importância

No Palmeiras, a eventual inscrição de Hulk teria validade apenas em março, quando reabre o mercado de transferências para jogadores que chegam do exterior. Já em Portugal, a janela internacional reabre em janeiro. São cerca de três meses de diferença entre Brasil e Portugal, o que pode vir a influenciar a escolha do atacante.