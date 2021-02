De saída do São Paulo, Juanfran pede para não enfrentar o Flamengo

Aos 36 anos, Juanfran se encaminha para o fim de sua passagem pelo futebol brasileiro. Ele tem fim de contrato válido para este mês e não participará do jogo desta quinta-feira contra o Flamengo.

Segundo 'Globoesporte', o jogador pediu ao treinador Marcos Vizolli para não disputar a última partida do Campeonato Brasileiro. Com a permissão da comissão técnica, o espanhol não estará nem no banco de reservas.

Ainda conforme o portal, Juanfran deverá viajar à Espanha no fim de semana para decidir seu próximo passo na carreira. Igor Vinícius deverá ser o titular na lateral direita nesta quinta e já era uma opção prevista para iniciar o jogo na função.

O espanhol chegou ao futebol brasileiro em agosto de 2019. Desde então, participou de 56 partidas, foi titular 52 vezes, não marcou gols e deu três assistências.