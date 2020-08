De Sciglio se aproxima da Espanha, mas não do Barcelona

Mattia De Sciglio é um nome que desperta o desejo de clubes da Espanha, onde já teve seu futuro apontado para quatro times. O primeiro foi o Barcelona, que agora estaria mais distante de uma possível transferência.

Segundo 'TMW', o lateral-direito da Juventus já não é prioridade no Camp Nou e agora tem outros três times interessados em sua contratação para o mercado que antecede a próxima temporada.

Depois da concretização da operação de Arthur com Pjanic envolvido, o gigante catalão já não é protagonista nos rumores sobre o futuro de De Scilgio. Sevilla, Valencia e Villareal, sim.

A publicação destaca que o trio de espanhóis deve concentrar a disputa pela assinatura do jogador de 27 anos, que estaria fora dos planos de Pirlo.

Após surgir no Milan e permanecer no time principal do 'rossonero' por seis anos, o atleta chegou à Velha Senhora em 2017-18. Nestas três temporadas, ele disputou 61 jogos, foi titular 52 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Vale lembrar que De Sciglio ainda soma 39 partidas com a Seleção Italiana.