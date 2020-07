De ser invejado a ficar à deriva em apenas três anos

Benjamin Mendy, Sidibé, Fabinho, Moutinho, Lemar, Bernardo Silva, Falcao, Mbappé... o elenco do Monaco da temporada 2016/17 impressionou e conseguiu chegar nas semifinais da Champions League.

Porém, seu castelo de cartas foi caindo aos poucos. Os melhores jogadores foram saindo em busca de novas aventuras e a qualidade da equipe francesa dificilmente se veria tão alta quanto em outra época.

Desde que Jardim foi demitido em outubro de 2018, o Monaco teve cinco técnicos diferentes. Algo que desestrutura qualquer equipe que busca solidez para batalhar por títulos.

Em dezembro de 2018, Jardim estava deixando a equipe pela porta dos fundos novamente. Seu substituto seria Robert Moreno, que parecia ter encontrado o rumo do poderoso navio de Monaco.

No entanto, para surpresa de todos, o clube anunciou neste domingo que estava quebrando o contrato com o técnico espanhol e, com ele, a chegada de Niko Kovac para ocupar um banco que esteve quente nos últimos anos.