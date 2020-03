De Sergio Ramos ao Barcelona: futebol se solidariza com morte de ex-presidente do Real

A comunidade do futebol abraçou o Real Madrid na noite deste sábado (21), após o anúncio da morte de Lorenzo Sanz, presidente do clube merengue entre 1995 e 2000.

Lorenzo foi mais uma vítima do novo coronavírus. Através das redes sociais, mais uma vez ficou evidente que não há rivalidades quando algo tão sério está acontecendo no mundo. Veja abaixo as reações.

“O Real Madrid CF, seu presidente e a Junta Diretiva lamentam, com enorme consternação, o falecimento de Lorenzo Sanz, que foi presidente do Real Madrid desde 1995 até 2000”, diz parte do comunicado oficial madridista, que encerra da seguinte maneira: “Dadas as circunstâncias atuais, o Real Madrid, quando for possível, o reconhecimento que ele merece”.

“Um dia muito triste para o madridismo. Lorenzo Sanz conectou o ontem e o hoje com dois números para a história: 7 e 8”, escreveu Sergio Ramos, atual capitão madridista, fazendo referência ao sétimo e oitavos títulos de Champions League do clube.

“Sua morte entristece ainda mais estes dias difíceis em que nos encontramos. Minhas profundas condolências para família e amigos. Descanse em paz”.

Sávio, brasileiro campeão europeu pelo Real Madrid e contratado por Lorenzo Sanz também fez sua homenagem.

"Com extrema tristeza recebo a notícia do falecimento de Lorenzo Sanz, um dos maiores presidentes da história do Real Madrid. Em 1997, pessoalmente, veio ao Rio de Janeiro me buscar no Flamengo, gerando talvez uma das maiores oportunidades da vida de um atleta de futebol: defender a camisa merengue de Madrid. Gentil, atencioso e pai do meu companheiro de campo Fernando Sanz. Meu eterno respeito!", escreveu.

Dentre os clubes, vários foram os recados que buscaram dar algum conforto na hora difícil. Um deles foi o Barcelona, arquirrival dentro de campo.