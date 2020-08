Derrotado na Justiça, Everson vira quarto goleiro no Santos

No ano passado, apesar da moral de Vanderlei com a torcida, o técnico Jorge Sampaoli bancou Everson como titular do Santos. O ex-goleiro do Ceará convenceu o treinador e foi se firmando na meta santista. Mas veio a pandemia, uma derrota na Justiça, e Everson, um ano depois de virar dono da posição, retorna ao elenco como quarta opção para o gol.

Vice-campeão brasileiro, Everson começou a atual temporada como titular de Jesualdo Ferreira, atuando em 11 jogos entre Campeonato Paulista e Libertadores. E aí o futebol parou por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Com o calendário interrompido e os clubes se articulando financeiramente, Everson entrou na Justiça contra o Santos pedindo rescisão de contrato por conta de atraso de salários e outros vencimentos. Isso era 19 de julho, e desde então ele deixou de treinar com o elenco.

O Santos se defendeu, inclusive alegando que a redução de salário dos jogadores durante a pandemia fez com que o clube tenha mantido o emprego de outros funcionários. E Everson perdeu a causa.

Há também um componente negado pelo goleiro. O técnico Jorge Sampaoli, agora no Atlético-MG, teria entrado em contato para levá-lo para o time de Belo Horizonte. Eduardo Sasha fez caminho parecido: também entrou na Justiça contra o Santos, mas acabou firmando um acordo para ser negociado e jogar no time mineiro.

Nesta semana, reintegrado ao elenco, Everson escreveu uma mensagem se dizendo arrependido e motivado para recomeçar a história com a camisa santista. Perguntado sobre a questão, o técnico Cuca colocou o ex-titular no final da fila pela posição no time titular.

"Estamos com Vladimir [que virou titular, mas se machucou], João Paulo [titular no momento] e John an frente dele. Ele tem de trabalhar", disse o técnico em entrevista coletiva na quinta-feira (27/08) - confira o vídeo com o depoimento de Cuca.

No domingo, na Vila Belmiro, o Santos pega o Flamengo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O time busca sua terceira vitória na Série A, e Everson, ao menos por enquanto, seguirá apenas assistindo o Santos jogar.