De última hora, United deixou de querer Sancho... para querer Schulz!

No último dia do mercado, o Manchester United tentava aproveitar os serviços de Jadon Sancho, mas mudou repentinamente de objetivo. Ele resolveu tentar conseguir Schulz. O motivo? O Borussia Dortmund não entende. O portal 'ESPN' conta essa história.

Os alemães ficaram chocados quando os ingleses estavam empenhados em tentar contratar um de seus principais talentos e de repende começaram a se interessar por um jogador cujo trabalho é totalmente diferente. Ele é um lateral esquerdo defensivo.

A oferta consistia num empréstimo por uma temporada por 1,1 milhões de euros, além de lhe pagar a totalidade do salário. No final, as conversas não deram certo e a janela de transferências foi encerrada com a direção da equipe do Dortmund ainda sem entender o que havia acontecido.

A fonte mencionada no primeiro parágrafo indica que o Borussia acredita que o principal responsável por essa mudança de rumo foi Ed Woodward, vice-presidente executivo do Manchester United. Curioso ou não, nem Sancho nem Schulz assinaram com os 'Red Devils'.