De vendedor ambulante a uma das maiores ameaças do Real Madrid

Ambição, sucesso e qualidade. Muriel tem o Real Madrid no alvo, seu próximo rival pela Liga dos Campeões, com um passado espetacular atrás dela. É um dos principais jogadores da Atalanta e convive com jogadores da estatura de Lukaku e Cristiano Ronaldo.

Suas origens foram muito humildes. Ele mesmo comentou em várias entrevistas que, quando era jovem e ainda não conseguia ganhar a vida com o futebol, vendia na rua bilhetes da loteria com o pai para colocar pão na mesa. Tanta luta acabou sendo combustível para uma grande carreira.

Hoje, muitos anos depois, ele é um dos atacantes mais importantes da Europa. O 'Estadio Deportivo' também informa que ele rejeitou uma oferta do Guangzhou Evergrande, que tende a pesar nas redes de grandes clubes europeus com propostas monetárias mais do que atraentes.

O fato de ele ter decidido permanecer no topo do futebol mundial demonstra bem suas intenções. O Real Madrid terá que ter cuidado: Muriel, em nome da Atalanta, ameaça derrotar os merengues que, novamente, não poderão contar com Eden Hazard.