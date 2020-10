De volta à lateral, Daniel Alves vai mal contra o Grêmio e irrita torcedores do São Paulo

Havia certa expectativa no ar para o duelo entre São Paulo e Grêmio, que ocorreu nesse sábado (17), no Morumbi, pelo Brasileirão. A partida foi bastante abaixo do que se esperava e os dois times não saíram do empate sem gols. Um nome, porém, chamou a atenção negativamente: Daniel Alves. O camisa 10 e capitão do Tricolor paulista fez uma partida ruim e foi muito 'cornetado' nas redes sociais.

No embate dos tricolores, nenhum dos dois saiu vitorioso, mas é o Grêmio quem tem mais motivos para comemorar. Com menos posse de bola, a equipe de Renato Gaúcho foi bastante superior à de Fernando Diniz, especialmente no segundo tempo.

Daniel Alves começou a partida como titular e escalado na lateral-direita, sua posição de origem. Esperava-se que a ausência de Juanfran e Igor Vinícius pudesse dar uma nova oportunidade para o multicampeão mostrar o motivo de ter sido considerado por muitos anos o melhor do mundo em sua função.

Porém, não foi isso que se viu. Em vários momentos, Daniel errou passes simples, comprometeu toda a equipe em algumas ocasiões na saída de bola ao entregar a bola para os adversários que subiam a pressão.

Longe de ser o único ruim em campo, Daniel Alves é um símbolo desse São Paulo, que até consegue alguns bons resultados, mas continua perdido dentro de campo, talvez em sua própria autoconfiança.

Um lance em especial chamou a atenção. Aos 40 do segundo tempo, o São Paulo ganha uma falta na entrada da área. Daniel tomou a bola para si e arriscou um chute que passou muito longe do gol.

Nas redes sociais, o lateral/meia são-paulino foi bastante criticado e as palavras sobraram até para Diniz, que não tirou o camisa 10 de campo, mesmo com uma atuação ruim.