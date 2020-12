O Chelsea visitou o Wolverhampton e foi derrotado em válida pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, os 'blus' segue com 22 pontos e ocupam a sétima posição, enquanto os Wolves somam 20 e estão em 10º.

Confira no vídeo acima as palavras do treinador Frank Lampard após a derrota. Agora, o Chelsea se prepara pensando no jogo da próxima segunda-feira, quando recebe o West Ham.