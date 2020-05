"Decidi ir ao Real Madrid após a semifinal de 2010 contra o Barcelona"

O português José Mourinho, treinador do Tottenham, ex do Real Madrid e campeão da tríplice coroa com a Inter de Milão em 2010, concedeu uma longa entrevista ao jornal ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport'. Onde comentou a sua ida ao clube espanhol.

"Se eu tivesse voltado a Milão após a final do Santiago Bernabéu, com a torcida gritando o meu nome, talvez não tivesse deixado a Inter. Eu ainda não havia assinado com o Real. Quem diz que um representante do Real Madrid foi ao nosso hotel antes da final está dizendo um disparate. É mentira", afirmou Mourinho.

No caminho até a final do Santiago Bernabéu, a Inter eliminou o Barcelona de Pep Guardiola, campeão de tudo. Após conseguir a classificação, Mourinho decidiu que aceitaria a oferta do Real Madrid.

"Eu queria ir para o Real Madrid. Já tinha esse desejo no ano anterior e disse ao presidente, Massimo Moratti, mas ele me convenceu a continuar. E já tinha recusado uma vez quando estava no Chelsea. Você não pode dizer três vezes ‘não’ ao Real Madrid. Tomei a decisão após o jogo de volta da semifinal com o Barcelona porque sabia que íamos ganhar a Champions", completou.

"Nem era preciso falar, bastava ver como nos abraçamos no campo em Madrid. O presidente me disse que, depois daquilo, tinha liberdade para ir. Que tinha o direito de fazer o que queria para ser feliz. A verdade é que fui mais feliz em Milão do que em Madrid", concluiu o luso.