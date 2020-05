Decisão do Bayern sobre Coutinho anima ingleses

Karl-Heinz Rummenigge, CEO do Bayern de Munique, confirmou que o clube não exercerá a opção de compra de Coutinho, que pertence ao Barcelona.

Esta é uma boa notícia para os clubes ingleses que estão de olho no brasileiro. Especialmente Chelsea e Newcastle, os que mais aparecem nos recentes rumores sobre o futuro do jogador. Foi justamente na Inglaterra onde ele teve seus melhores desempenhos, virando protagonista no Liverpool e deixando um bom cartaz até hoje.

No Camp Nou, de acordo com o jornal 'Sport', o atleta não faz parte dos planos e a diretoria conta com a chegada de uma boa proposta vinda da Premier League por Coutinho.

Antes disso, também pode haver um pequeno prolongamento do vínculo para que o brasileiro possa disputar a Champions League desta temporada quando voltar da lesão.

Os movimentos de Newcastle são os mais esperados, já que a mudança de proprietários trará muito dinheiro e investimentos de um patamar mais elevado. Além disso, Mauricio Pochettino, que já dirigiu o brasileiro no Espanyol, estaria interessado em tê-lo no seu time.