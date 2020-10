Técnico Sá Pinto analisa Tiago Reis, decisivo na Sul-Americana

Com uma vitória simples sobre o Caracas, o Vasco da Gama foi o único time brasileiro a largar com vantagem na segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2020.

Após a partida, o técnico Ricardo Sá Pinto teve muito o que comentar sobre a qualidade de Tiago Reis, jogador responsável pelo único gol do jogo: "Tiago é da base, teve sempre notoriedade e foi artilheiro da Copinha. Sabemos da qualidade, é um finalizador nato e não precisa de muitas oportunidades para fazer gol. É um jovem jogador que precisa jogar e continuar a evoluir. Vou tentar ajudá-lo. Já estava a pensar de que entrasse no jogo ainda antes da expulsão porque teve uma semana de trabalho muito boa".

"Nos treinos de finalização, nos jogos que fizemos, ele mostrou sempre muita capacidade de finalização e estava muito confiante. Quando o treinador sente que o jogador está com fome, percebi que esse jogo poderia ser para ele. Não foi só o gol, é a forma como vem buscar a bola entre linhas sobre pressão. Ele soube segurar a bola, sofrer uma falta. Soube fazer a equipe respirar. Excelente atuação desse jovem. Mostrou qualidade e nos ajudou a conquistar uma vitória muito importante", acrescentou o técnico.

O português falou sobre como conheceu o jovem. "Mostrou sem dúvida ser uma opção, e nós todos estamos contente por isso. Só o conheci agora. Tive que recorrer a alguns vídeos individuais. Eu conheço melhor os jogadores nos treinos, quer em nível tático, técnico ou psicológico. Vou entendendo as características dele. Fez uma semana muito boa de trabalho. Mostrou muita capacidade de finalização. Em pouquíssimas oportunidades, mostrou isso. Mostrou inteligência e esperteza dentro da área para se esconder dos adversários", contou Ricardo Sá Pinto.

"É um atacante que acho que tem muito potencial. Espero poder dar minutos que ele merece porque temos muita concorrência. Cano normalmente é o titular. Gustavo Torres joga na posição de centroavante e também de ponta. Temos o Riba também, mas o Tiago justificou ser opção", concluiu.

Confira no vídeo as palavras de Tiago Reis, que vibrou com a oportunidade dada pelo treinador português Ricardo Sá Pinto. O Vasco da Gama visita os venezuelanos na próxima quarta-feira pela partida de volta.