VÍDEO: De Jong vibra com vitória do Barça sobre o Huesca

A primeira partida do Barcelona no ano de 2021 pode deixar a torcida uma pouco mais animada. O clube criou boas chances, Messi estava afim de jogo e a vitória veio.

O gol do Barça parecia uma questão de tempo, e saiu aos 26', quando Messi colocou com açúcar e afeto para De Jong, que invadiu a área, levou a melhor sobre a marcação e desviou para as redes abrindo o placar.

No vídeo acima, você confere as palavras do autor do gol após essa importante vitória para o time de Koeman.