O Milan saiu na frente com um belo gol de Ibrahimovic, mas acabou perdendo de virada com um golaço de falta de Eriksen nos acréscimos e viu a Inter garantir vaga nas semifinais da Copa da Itália.

Confira no vídeo acima o depoimento do dinamarquês da Inter de Milão, que marcou o gol do triunfo aos 52 do segundo tempo.