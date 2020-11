Decisivo, Rony supera críticas e vira peça-chave do Palmeiras de Abel Ferreira

O Palmeiras desembolsou cerca de R$ 20 milhões de reais para contar com Rony e o investimento feito no atleta acabou sendo também um fardo. Desde que chegou ao clube, ele passou por momentos complicados sendo bem criticado pela torcida por conta do alto investimento e o pouco retorno dentro de campo. Mas hoje, o atacante vem crescendo e assume papel fundamental no time de Abel Ferreira.

Eleito o melhor jogador em campo contra o Delfín, na última quarta-feira (25), Rony anotou um gol e deu duas assistências na vitória que deixou o Palmeiras mais perto das quartas de final da Copa Libertadores. Neste sábado (28), ele entrou em ação novamente, marcando duas vezes e comandando a vitória do Alviverde por 3 a 0 em cima do Athlético-PR, seu ex-clube, no Campeonato Brasileiro.

Mais do que balançar as redes, Rony se movimentou bastante e deu ótimas opções aos companheiros, abrindo espaço para as infiltrações dos pontas e fazendo papel primordial para o esquema tático de Abel Ferreira.

Apesar de estar em evidência por balançar as redes nos últimos jogos, Rony já vinha sendo importante no Palmeiras. Na Copa Libertadores, por exemplo, segundo as estatísticas da Conmebol, ele participou diretamente de nove gols do Alviverde na competição. São três tentos e seis assistências na torneio mais importante da América do Sul.