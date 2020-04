Declarações, curtidas e um Mundial: há rivalidade entre Giroud e Benzema?

Benzema e Giroud são amigos? Não parece. Inimigos? Publicamente, não se criticaram. Tal relacionamento é um tanto quanto frio, talvez se distanciaram por conta do 'caso Valbuena' e piorou quando Giroud venceu a Copa do Mundo, sendo também uma peça vital para um Didier Deschamps que não pode nem ver Karim.

Em 2016, Giroud disse que o 'Caso Valbuena' poderia contaminar a Seleção Francesa. Essas declarações não caíram bem ao atacante do Real Madrid, que deixou de contar para os 'bleus', para o deleite de um Giroud que foi titular de Deschamps.

Não parou por aí. "Esse foi o momento mais difícil. Eu nunca tive nenhum problema com Benzema, embora ele não seja um dos meus melhores amigos. As pessoas disseram que estávamos brigando e alguns não estavam felizes comigo porque eu estava lá e ele não estava. O treinador me defendeu porque era uma injustiça ", disse Giroud sobre a Copa do Mundo e aqueles que pensavam que o '9' inicial deveria ser Benzema e não o atual jogador do Chelsea.

Benzema, entre um capítulo e outro, brincou no Instagram ao curtir memes nos quais ele aparece discutindo com Deschamps e Giroud, como 'AS' lembra. A última coisa a acontecer, foi Benzema dizer que se considera uma Fórmula 1 e comparar Giroud a um kart. Isso vai continuar?