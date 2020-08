Deco vê Neymar à frente de Lewandowski para ser melhor do mundo

PSG e Bayern de Munique disputam neste domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, o título da Liga dos Campeões. Mas não para por aí. Há ainda um confronto particular para “decidir” quem vai ser o melhor do mundo da atual temporada: Neymar x Lewandowski. Para Deco, o brasileiro está um passo à frente na briga e, especialmente, no mesmo nível dos maiores da história recente.

“Se nós falarmos que a final da Champions tem peso na escolha, não podemos mentir. Sim, tem peso. O Lewandowski é um grande jogador, um craque, talvez hoje o melhor atacante de área que existe. Mas o Neymar é diferente e está no nível do Messi e do Cristiano Ronaldo. Talvez a final possa ter um peso na escolha, mas eu, como apreciador e espectador, prefiro o Neymar, porque é um futebol mais bonito. Ele é diferente”, destacou o ex-jogador luso-brasileiro, em entrevista exclusiva à 'Goal'.

Na opinião de Deco, que foi campeão europeu em duas ocasiões (Porto, em 2003/04, e Barcelona, 2005/06), Neymar, hoje com 28 anos, vive uma fase especial na carreira.

“O tempo dá experiência e maturidade para você lidar de outra forma com algumas coisas. Um jogador do nível do Neymar já virou essa chave faz tempo, até porque são anos de bola. Começou muito jovem. Agora, logicamente, há um momento na carreira, com 26, 27, 28, 29 anos, que você encontra o auge da maturidade. Saber se dosar, entender o jogo, conhecer o próprio corpo…”, explicou o agora empresário, que não vê o camisa 10 do PSG deixando de ser o “moleque” de sempre dentro de campo.

“Ele nunca vai perder (o lado "moleque”), porque esse é o jogo dele. Não tem como ser diferente disso. Não podemos pedir para o Neymar algo que ele não é. É feliz dentro de campo, tem que driblar, ir para cima… foi a forma como encantou o mundo inteiro, é a forma como sabe jogar, como se diverte, e também como nós acabamos por nos divertir. Não tem como ele mudar isso, é o jeito dele. É o que faz ele ser grande”, finalizou.