Deco vê Trincão triunfando no Barça

A torcida do Barcelona tem muitas expectativas colocadas em Trincão. O jogador é um dos últimos talentos caçados pela entidade azulgrana.

Deco, ex-jogador do Barça, destacou as qualidades de Trincão: "Tem muita qualidade e muito futuro. Tem um chute fácil quando se dirige a posições centrais. É bom no um contra um, é um jogador que pessoalmente eu gosto muito", disse em declarações ao site do clube catalão.

"No Barça, os jogadores que vem de fora devem ter um rendimento imediato, o que nem sempre é fácil. Se tiver minutos, creio que poderá triunfar", completou.