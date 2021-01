Defesa vira sintoma de São Paulo que perde forças na reta final do Brasileirão

O São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi nesta quarta-feira (20), em partida que marcou o encontro do líder e vice-líder do Brasileirão 2020 , mas aqueles que esperavam um confronto equilibrado viram um show do Colorado para cima dos donos da casa.

Desfalcado de seu principal jogador, Thiago Galhardo, lesionado, o Inter foi para cima do time comandado por Fernando Diniz, e aos 25 do primeiro tempo já liderava por 2x0. O São Paulo diminuiu com Luciano aos 36 e até ensaiou uma reação, mas viu brilhar a estrela do jovem Yuri Alberto, que em ataques rápidos marcou três vezes, aos 15, 21 e 23 minutos.

A goleada por 5x1 marca uma das piores derrotas do São Paulo no Morumbi (considerando os gols sofridos) desde a sua inauguração, em 1960. Chamou a atenção a fragilidade defensiva do Tricolor, que permitia infiltrações fáceis do time gaúcho, especialmente no segundo tempo.

Com a derrota desta quarta, o São Paulo chegou à marca de 11 gols sofridos nas últimas quatro partidas. Os números são ainda mais expressivos quando consideramos o fato de que o Tricolor tinha uma das melhores defesas do campeonato ao final de dezembro de 2020.

À beira do campo, o que pôde se ver foi um Fernando Diniz nervoso, que gritava com os seus atletas durante praticamente toda a partida. O comportamento do treinador não é novidade, e remete ao episódio com Tchê Tchê, na partida contra o Red Bull, onde o time da capital foi goleado por 4x2.

Desde a eliminação para o Grêmio nas semis da Copa do Brasil , o time desabou de rendimento e não voltou a vencer (um empate e três derrotas). Com os pontos perdidos, o São Paulo perdeu a liderança do Brasileirão, e agora vê um pelotão de times se aproximando.

Com sete partidas restantes, Diniz e o elenco são paulino precisam reencontrar o futebol que levou o time até o topo da tabela e voltar a pontuar. Na sequência, o Tricolor enfrenta Coritiba (dia 23) e Atlético Goianiense (dia 31).