Kepa Arrizabalaga Revuelta hoje tem 25 anos e vive sua segunda temporada no Chelsea. Antes, o goleiro viveu grande história no Athletic de Bilbao com breves passagens por Real Valladolid e Ponferradina.

Em treinamento com a Espanha, seus companheiros de equipe o colocaram à prova e ele passou com excelente. Ele mostrou uma exposição de paradones nesta sessão com 'la Roja' há alguns anos atrás.