Aos 34 anos, Manuel Neuer vive sua décima temporada no Bayern de Munique após ser revelado pelo Schalke 04 e continua brilhando para manter a titularidade absoluta no gigante da Baviera.

Confira no vídeo acima algumas das defesas do paredão alemão no empate por 1 a 1 entre Bayern de Munique e Werder Bremen, em partida válida pelo Campeonato Alemão.