Quem são os mandantes nas semifinais da Copa do Brasil?

São Paulo, América-MG, Palmeiras e Grêmio são os times que conquistaram o direito de brigar pelas duas vagas da final da Copa do Brasil. Os quatro semifinalistas já sabem quem será mandante em cada partida.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira o resultado do sorteio dos mandos de campo, com São Paulo e América Mineiro decidindo a vaga em casa.

A próxima fase está marcada para os dias 23 e 30 de dezembro. A final ocorrerá em 10 de fevereiro de 2021.

O prêmio para os quatro melhores times da Copa do Brasil é de 7 milhões de reais e o grande vencedor da Copa do Brasil receberá R$ 54 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 22 milhões.

Vale lembrar que o gol marcado fora de casa, também conhecido como gol qualificado, não é critério de desempate na Copa do Brasil de 2020, conforme previsto no regulamento elaborado pela CBF.

Como já é tradição, o clube campeão do torneio terá vaga assegurada na Copa Libertadores de 2021, a partir da sua fase de grupos.