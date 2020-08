"Dei uma cotovelada em Ramos: era hora de vingar Salah"

Lovren acrescenta mais um capítulo à sua história de confusões com Sergio Ramos. Desta vez, bem depois do fato ocorrido. O zagueiro croata reconheceu em declarações a 'Sada', uma mídia egípcia, que deu uma cotovelada no espanhol em uma Espanha-Croácia para se vingar da lesão de Salah na Liga dos Campeões.

“Eu bati de propósito em Sergio Ramos depois de machucar o Salah? Sim, é possível. Não quero fazer uma grande história, mas acho que o que Ramos fez foi intencional para machucar o meu amigo, então era hora dele pagar pelo que fez", ele alegou.

"Luka Modric tentou diminuir a tensão entre mim e Ramos. Estávamos enfrentando a Espanha com a Seleção Croata. De propósito, dei uma cotovelada e disse a mim mesmo que já estávamos empatados", acrescentou. Vê-se que o meio-campista não cumpriu sua palavra.

“Respeito Ramos como jogador e o que ele faz pela sua equipe. Ele já conquistou muitos títulos, mas por outro lado, tem comportamentos que não gosto e que magoam os jogadores. Jogamos muito melhor que o Real Madrid antes de Salah sair lesionado na final. A sua saída foi um grande golpe para nós. Depois disso, começaram a dominar o jogo", explicou Lovren.