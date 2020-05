Dele Alli, sobre o roubo em sua casa: "Foi horrível"

Dele Alli teve que enfrentar dois ladrões que decidiram invadir sua casa com ele, sua mulher, seu irmão e a namorada lá dentro. Os ladrões provocaram "ferimentos leves" quando o jogador tentou resistir e depois de lutar.

O jogador do Tottenham falou sobre o que aconteceu, causando alívio entre seus seguidores e o clube inglês: "Estamos todos bem".

Dele Alli assegurou que foi "uma experiência horrível" o ataque que ele teve que enfrentar e no qual os dois ladrões pediram para levar as coisas de valor.

O do Tottenham aproveitou a oportunidade para agradecer a todas as mensagens recebidas após um roubo no qual levaram alguns relógios e jóias.