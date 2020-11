Dembélé abre o placar com um míssil no Camp Nou

Ousmane Dembélé abriu o placar para o Barcelona em uma partida que ia se complicando contra o Betis. Os comandados de Manuel Pellegrini estavam bem a vontade no Camp Nou e criaram boas oportunidades.

Ter Stegen teve que fazer algumas defesas importantes no início do jogo, até que aos 23 minutos apareceu Dembélé, que entrou no lugar de Leo Messi no time titular.

Griezmann abriu na direita, Dembélé recebeu, trouxe para dentro e soltou um míssil com a perna esquerda, sem chances para o goleiro Claudio Bravo.

O lance ainda foi revisado pelo VAR, que analisou se o atacante estava em posição irregular no momento do passe, o árbitro acabou validando o gol.