Dembélé confia em Messi para a Champions: "É o melhor de todos os tempos"

Com a velocidade turbo ativada na LaLiga e com a Copa do Rei estagnada até o confronto decisivo com o Sevilla na Ciudad Condal, ​​o Barcelona agora tem apenas em mente o retorno de uma Liga dos Campeões em que enfrentará na terça-feira 16 de fevereiro o Paris Saint-Germain no Camp Nou.

Todos os olhares 'culés' apontam para um Leo Messi em excelente forma, mas o argentino vai precisar de ajuda para superar o campeão da Ligue 1. Um dos jogadores que almeja ser fundamental na partida é um Ousmane Dembélé que sabe que o jogo terá um incentivo especial para seu rival por causa do que aconteceu há quatro anos.

“Exatamente, vai haver um clima de vingança pelo que aconteceu em 2017 (6-1). Também graças à mídia, que tenta apimentar. Porém, não falamos sobre isso no elenco porque sabemos que vai ser um jogo complicado", explicou ao 'UEFA.com' o francês sobre a atmosfera acalorada de um duelo que tem a curiosidade ainda maior por conta das indiretas recentes do PSG a Messi.

Em relação ao seu rival na terça-feira, o ex-jogador do Borussia Dortmund quis deixar claro que é um dos candidatos a levantar a 'Orelhuda'. "Conhecemos o PSG, é o atual vice-campeão e está entre os favoritos ao título", afirmou.

Deixando de lado a equipe francesa, Ousmane se concentrou na figura de um Leo Messi que quer deixar para trás os problemas europeus dos últimos anos. O argentino é o líder da equipe e Dembélé só tem boas palavras para o craque.

“Leo é um gênio, o melhor jogador da história do futebol. Para mim, é um privilégio e uma honra poder jogar com ele. Ele me inspirou desde criança e me inspira agora”, começou o campeão mundial com a França.

"Ser do Barça desde criança, ter a oportunidade de jogar com ele é algo único. Ele sempre te dá o melhor passe, sempre te coloca na melhor posição. Ele é o melhor jogador da história do futebol", declarou um 'Dembouz' que deverá ajudar o GOAT tanto quanto puder para superar o primeiro obstáculo continental.