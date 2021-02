Dembélé e Messi garantem três pontos importantes

Para esse grande jogo, Koeman mudou de esquema para o duelo contra o Sevilla e aposta em três zagueiros. Pior para Griezmann, que perde o seu lugar no time titular e começa no banco.

A partida começou bastante estudada e sem jogadas perigosas por bastante tempo. Desde o princípio até o minuto 21, não houve chute a gol. As duas equipes estavam se respeitando muito e encontraram duas defesas bastante sólidas que não facilitavam nenhum espaço para ataque.

A primeira chegada apareceu com Dembélé: o jogador recebeu de De Jong em contra-ataque, ficou na entrada da área e chutou colocado, mas sem tirar muito de Bono, que fez uma defesa tranquila.

Logo depois, o jogo ficou mais animado depois de Messi ter cobrado uma falta direto para o gol e ter surpreendido o goleiro Bono, que precisou voltar para fazer a defesa.

E pouco tempo depois de tanta análise, finalmente a rede foi balançada: Dembélé recebeu uma longa enfiada de Messi no meio de dois, disparou e chutou cruzado uma bola rasteira por baixo das pernas de Bono.

A equipe da casa tentava algumas tímidas chegadas, que terminavam nas mãos de Ter Stegen sem problemas.

Dest fez um bom 1º tempo e quase deixou o seu O jogador recebeu na entrada da área, limpou e chutou uma bomba que passou raspando o travessão.

Após tal jogada, a primeira metade chegou ao fim com sabor de quero mais e com um Sevilla ansioso para penetrar a fortaleza culé.

No 2º tempo, Lopetegui recomeçou com três mudanças importantes, colocando En-Nesyri, Rekik e Suso em campo. Era um tudo ou nada.

Tais mudanças deram mais mobilidade e ataque ao Sevilla, mas nada que pudesse fazer o goleiro do Barça trabalhar bastante.

O Barça, por sua vez, continuava atacando e um cruzamento rasteiro perigoso de De Jong na pequena área quase encontrou Jordi Alba de carrinho, mas a bola acbaou passando direto.

Deois de Dest pegar a sobra de um ataque na área e soltar uma bomba na trave, foi a vez de Messi perder um gol incrível, algo que não estamos acostumados a ver do argentino: Dembélé fez uma linda jogada, disparou e ficou na cara do gol, pisou na bola, tocou atrás para Messi soltar uma bomba... para muito longe do gol.

A equipe de Koeman, logo depois, teve um gol anulado após cobrança de falta do argentino para a cabeceada de Lenglet no fundo do gol, porém bastante impedido.

E já na parte final, Messi se redimiu e balançou a rede: o argentino recebeu na área, deixou Fernando na saudade, tentou encobrir Bono, que bloqueou o chute. A bola voltou para o camisa 10, que empurrou de carrinho para o gol.

O saldo da partida foi positivo para Koeman por conta dos três pontos, mas os jogadores Pedri e Araujo precisaram abandonar o campo por conta de lesão e podem ser desfalques por muito tempo.