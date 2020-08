Dembélé entra em campo para eliminar o Manchester City

Após ver seu time abrir o placar no primeiro tempo e sofrer o empate do Manchester City após o intervalo, Rudi José Garcia fez a substituição que mudaria a história da partida.

Aos 73 minutos, o treinador do Lyon tirou Depay de campo para a entrada de Moussa Dembélé. Apenas cinco minutos depois, o jogador balançaria as redes inglesas pela primeira vez.

Após receber sozinho na intermediária e ficar cara a cara com o goleiro brasileiro, o atacante chutou entre as pernas de Ederson e colocou seu time novamente à frente no placar.

Passados mais oito minutos, Aouar chutou da entrada da área e Ederson espalmou mal, deixando a bola nos pés de Dembélé, que só empurrou para o fundo do gol.

Em oito minutos, o reserva virou a arma de Rudi José Garcia para acabar com o sonho do titulo inédito para o Manchester City.