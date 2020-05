Dembélé não está tão bem quanto se esperava

Ousmane Dembélé deu boas notícias em dobro na quarta-feira: ele já estava de volta ao CT e havia testado negativo para o COVID-19. No entanto, assim que chegaram, os lamentos voltaram. O atacante francês, como disse o 'AS', não está cumprindo os prazos estabelecidos para sua recuperação.

No meio dos seis meses em que ele foi diagnosticado para o retorno ao futebol, essas informações falam dos testes de controle que ele realizou na cidade esportiva de Barcelona e que revelaram que a massa muscular que ele possui neste momento é abaixo das expectativas.

A cicatriz após sua ruptura grave do tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita está bem, já foi completamente fechada. No entanto, como o músculo não tem consistência suficiente, as tarefas que ele teve que fazer neste momento não serão capazes de completá-las. Em outras palavras: seu sonho de jogar a Liga dos Campeões em agosto desaparece.

Se já havia reservas suficientes em si mesmo com um jogador de futebol que recaiu várias vezes n omesmo problemas, mesmo quando eles foram clarividentes com ele, agora haverá mais. Ainda não está pensando em seu reaparecimento, mas com o objetivo de usá-lo como moeda na próxima janela de transferências.

Portanto, o pedido de Dembélé de se colocar nas mãos dos profissionais da clínica especializada Aspetar, do Catar, não se concretizou, algo que desagrada o Barça, que relutantemente lhe deu a opção de iniciar sua montagem. fora de Barcelona.

A partir de agora, o atacante francês começará a trabalhar com um técnico específico do Barça, cuja missão será garantir que o jogador cumpra os novos prazos para sua recuperação.